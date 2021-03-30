По словам старшего фельдшера скорой помощи, сотрудники месяц отработали с нарушением федерального закона.

Фельдшеры отделения скорой помощи Петушинский районной больницы недовольны измененным порядком начисления и выплаты заработной платы. На встрече с главой администрации района медработники рассказали о сложившейся ситуации.«Буквально позавчера нам стало известно, что есть большая проблема, которая уже сложилась или имеет дальнейшее негативное развитие, связанная с оказанием скорой медицинской помощи жителям Петушинского района из-за кадровых проблем, наличием разногласий между руководством больницы и работниками отделения скорой помощи, из-за чего медицинская помощь бригадами скорой помощи практически не оказываются или оказываются не в полном объеме. К сожалению, информация нам напрямую не поступает, все больницы подведомственны Департаменту здравоохранения администрации, мы не можем не контролировать данную ситуацию. Такая проблема оказывает влияние на качество оказываемых медицинских услуг, отражается на жителях и гостях нашего района. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы поговорить, услышать друг друга и прийти к компромиссу» - с таких слов Александра Курбатова началась встреча.И.о. главврача Владимир Снигур сообщил,что неукомплектованность "скорой" составляет около 50%. В марте получилась сложная ситуация: многие ушли на больничные, работали всего одна-две бригады на весь район. Это привело к задержке вызовов, учитывая дальние расстояния. Помимо этого появились разногласия в части начисления зарплаты. С 2018 года существовало допсоглашение к трудовому договору, обеспечивающее дополнительные выплаты фельдшерам, которые выезжают на вызовы в одиночку (в бригаде должно быть два фельдшера). Выплаты в размере 31 000 рублей при отработанных 240 часов в месяц. В конце 2020 года действие допсоглашение закончилось по причине экономических проблем больницы.Фельдшеры скорой помощи обозначили свою позицию: ни один человек в коллективе не согласен с оплатой труда и никто рисковать своей жизнью не хочет. Было написано исковое заявление в суд и жалоба в прокуратуру.Кроме того, задолженность Петушинской районной больницы составляет порядка 40 млн. рублей из-за невыполнения плановых показателей перед фондом ОМС. По результатам долгого обсуждения было принято решение подписать новую редакцию дополнительного соглашения коллективом фельдшеров, при условии, что главный врач больницы приложит максимум усилий для выплаты заработной платы в соответствии с подписанным руководством больницы и фельдшерами дополнительным соглашением. Администрация района обратится в департамент здравоохранения с просьбой обратить внимание на сложившуюся крайне сложную экономическую ситуацию в подведомственном департаменту учреждении здравоохранения и попросит детально разобраться в ней с целью недопущения перебоев с оказанием услуг скорой медицинской помощи жителям района.