Не может получить жизненно важные лекарства по федеральной льготе. Жительнице Вязниковского района приходится за свои деньги покупать дорогостоящие препараты.

Не может получить жизненно важные лекарства по федеральной льготе. Жительнице Вязниковского района приходится за свои деньги покупать дорогостоящие препараты.По словам женщины она не может попасть на прием к главному врачу местной поликлиники, чтобы узнать, что дальше делать. До этого года все препараты поступали строго в срок, и никаких сбоев с поставками не наблюдалось. Но, выписав новый рецепт в январе 2021 года, женщина оказалась в сложной ситуации. В аптеке ей сообщили, что в лучшем случае лекарства она получит через год.Ольга Тихонова, льготник- Мне тут же позвонили и сказали, что вас снимают с очереди на лекарства, в этом году. Я еще спросила, а почему? Мне сказали, что рецепты выдали в 21 году, а свои вы получите в 22. А по какой причине, по какой причине в 22 году?Почему произошла такая неразбериха с медикаментами и есть ли шанс продолжить получать их в прежнем порядке - смотрите в репортаже Константина Миронова сегодня в 21.05.