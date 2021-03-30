По версии следствия, именно действия матери привели к трагедии.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Лакинска. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности дочери. Сообщили в областной прокуратуре.Напомним, трагедия произошла в мае 2019 года. от отравления угарным газом в собственной ванной. Первой её обнаружила сестра. Она попыталась привести девочку в чувство, но было слишком поздно. . По версии следствия, именно ее действия привели к трагедии.По версии следствия, в октябре 2018 года женщина с помощью неустановленного лица установила газовую колонку в ванной комнате своей квартиры в городе Лакинске, самовольно подключила к сетям газораспределения и к единственному вентиляционному каналу.При этом о первоначальной неисправности газового оборудования женщина в газовую службу не сообщала, доступ ее представителей не обеспечила, не установила вытяжную вентиляцию и сигнализатор загазованности, допустила эксплуатацию газовой колонки при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах.Нарушение указанных требований повлекло скопление продуктов сгорания в ванной комнате, где 27 мая 2019 года в утреннее время ее несовершеннолетняя дочь принимала водные процедуры с работающим водонагревателем, что привело к ее отравлению угарным газом и смерти.