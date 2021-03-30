Силовики взяли штурмом дом в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, в котором забаррикадировался стрелок, передает телеканал . По обновленным данным, информация о ..

Силовики взяли штурмом дом в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, в котором забаррикадировался стрелок, передает телеканал "". По обновленным данным, информация о задержании злоумышленника оказалось преждевременной. Столкновение продолжается. По предварительной информации, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.