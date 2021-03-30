С главным вузом региона познакомились более 1000 будущих абитуриентов.

День открытых дверей на 15 площадках одновременно прошел во Владимирском государственном университете. С главным вузом региона познакомились более 1000 будущих абитуриентов.Во Владимирском государственном университете – все возможности заниматься наукой, спортом, творчеством. Но самое главное – получать качественное образование по востребованным направлениям и специальностям. А их в вузе более 150. В день открытых дверей здесь абитуриенты со всей России. Будущие строители, инженеры, айтишники, экологи, экономисты, юристы, психологи и, конечно, учителя.Марина Ильина, абитуриент (Московская область):- Мне много подсказали мои друзья. Я нашла в интернете, почитала. Очень много разных мероприятий. И вообще, когда я сюда зашла, мне сразу же понравилось.В последнее время вновь стали востребованы педагогические специальности: как ни странно, но пандемия помогла осознать значимость профессии учителя.Ольга Мышова, абитуриент:- ВлГУ я выбрала, потому что это очень хороший университет. Тут учились и все мои родители, и друзья. И все советуют этот университет. И я думаю, что наш педагогический очень хороший.Мастер-классы по профессии, интерактивные занятия, экскурсии, беседы с преподавателями и ответы на вопросы. О стипендиальной программе, общежитии, целевом наборе. Абитуриентов и родителей также интересовали вопросы трудоустройства. Отвечали на них работодатели – партнеры вуза – представители ведущих компаний.Владимир Зотов, заместитель директора по кадровому обеспечению НПО «Исток» (г. Фрязино):- Из Владимирского госуниверситета у нас ребята трудоустроены и работают в настоящее время, мы ими довольны. Это люди, которые могут помочь нам, могут помочь в работе предприятия, в совершении объёмов, в реализации нашей продукции — в общей сложности по нашей России.Ключевой вопрос Дня открытых дверей — правила поступления. В этом году они изменились. Специалисты приемной комиссии ВлГУ консультируют в соцсетях и по телефону, помогают по всем вопросам поступления. И желают всем успешно сдать ЕГЭ! А следующий день открытых дверей – 4 апреля в колледжах ВлГУ.Анастасия Сахарова, Наталья Головешкина, Илья Хлудов. Вести-Владимир.