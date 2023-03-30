Синоптики прогнозируют резкое понижение ночных температур во Владимирской области. 31 марта погода...

Синоптики прогнозируют резкое понижение ночных температур во Владимирской области.31 марта погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет дождь со снегом.Температура воздуха днем повысится до +6°C. Ночью столбик термометра опустится до +1°C.Ветер северный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 744 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народе святителя называли Кирилл - "дери полоз", потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи.Фото pxfuel.com