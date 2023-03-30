Смотрите Вести в 14.30: Как охраняют могильники с сибирской язвой. Плывём дальше. Под водой -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Как охраняют могильники с сибирской язвой.Плывём дальше.Под водой - мосты, дороги и приусадебные участки. Какие районы области - на особом контроле?Биологическая угроза.Объект особой опасности. Как в Меленковском районе охраняют могильники с сибирской язвой?Доктора-добровольцы.Спасают жизни даже в отпуске. Врачи из Владимирской области отправились в полевой госпиталь, в зону СВО.