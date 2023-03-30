Смотрите Вести в 14.30: Как охраняют могильники с сибирской язвой.
Плывём дальше.
Под водой -...
Смотрите "Вести" в 14.30: Как охраняют могильники с сибирской язвой.
Плывём дальше.
Под водой - мосты, дороги и приусадебные участки. Какие районы области - на особом контроле?
Биологическая угроза.
Объект особой опасности. Как в Меленковском районе охраняют могильники с сибирской язвой?
Доктора-добровольцы.
Спасают жизни даже в отпуске. Врачи из Владимирской области отправились в полевой госпиталь, в зону СВО.