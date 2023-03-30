Целый ряд населённых пунктов из программы, запланированной на 2026 - 2030 годы перенесён в текущий план.

Во Владимирской области ускорили темпы газификации городов и сёл. Об этом рассказал Александр Авдеев.Целый ряд населённых пунктов из программы, запланированной на 2026 - 2030 годы перенесён в текущий план, который должен быть выполнен до конца 2025 года. К началу 2026 года голубое топливо придёт не в 187 деревень и сёл, как планировалось, а в 313.«За 2022 год построено около 300 км сетей. В 2023 году проложим ещё порядка 340 км. Успешно ведётся социальная догазификация. Уже выполнено более 6 000 подключений», - уточнил губернатор.За 2022 год субсидиями на газификацию домовладений воспользовались более 1150 человек.