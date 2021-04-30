Синтюков Алексей Юрьевич, 39 лет, пропал 24 апреля.

Синтюков Алексей Юрьевич, 39 лет, пропал 24 апреля. Последний раз его видели в СТ "Коллективный сад № 2", мкр. Оргтруд, г. Владимир.Но вчера поздно вечером он был обнаружен без признаков жизни, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза-Алерт».Он был известным бизнесменом во Владимирской области, руководил рекламной компанией «Мастер рекламы».Прощание с Алексеем состоится 1 мая по адресу: г Владимир улица Урицкого 53а в 11:30, сообщил