Синтюков Алексей Юрьевич, 39 лет, пропал 24 апреля.
Синтюков Алексей Юрьевич, 39 лет, пропал 24 апреля. Последний раз его видели в СТ "Коллективный сад № 2", мкр. Оргтруд, г. Владимир.
Но вчера поздно вечером он был обнаружен без признаков жизни, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза-Алерт».
Он был известным бизнесменом во Владимирской области, руководил рекламной компанией «Мастер рекламы».
Прощание с Алексеем состоится 1 мая по адресу: г Владимир улица Урицкого 53а в 11:30, сообщил