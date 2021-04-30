Владимирское “Торпедо” выбралось из череды поражений. 29 апреля во Владимире прошло областное дерби – черно-белые принимали на своей малой арене ФК “Муром”. Матч получился

Владимирское “Торпедо” выбралось из череды поражений. 29 апреля во Владимире прошло областное дерби – черно-белые принимали на своей малой арене ФК “Муром”. Матч получился напряженный, “Торпедо” вышло на поле с серьезным настроем, ведь пять матчей подряд владимирцы проиграли. В первом тайме “Торпедо” взяло инициативу в свои руки, проходы владимирцев были более опасными. Муромскому вратарю пришлось