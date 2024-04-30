Расселенный дом №26 на улице Заречной в Струнино сгорел поздно вечером. Спасателям сообщили о пожаре в 22:21 29 апреля, рассказали в службе ГО, ПБ И ЧС области. В пожаре сгорели крыша, перекрытия,

Расселенный дом №26 на улице Заречной в Струнино сгорел поздно вечером. Спасателям сообщили о пожаре в 22:21 29 апреля, рассказали в службе ГО, ПБ И ЧС области. В пожаре сгорели крыша, перекрытия, перегородки и внутренняя отделка. Никто не погиб и не пострадал. В часть спасатели вернулись только к 6 утра. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!