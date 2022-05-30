Как закалялась сталь. В рубрике Вести Век Двадцатый сегодня - хроника середины восьмидесятых....

Как закалялась сталь. В рубрике "Вести Век Двадцатый" сегодня - хроника середины восьмидесятых. Огонь, мечи и воспоминания об одном из самых выдающихся специалистов по изготовлению булатных сталей в России. Художник-оружейник, реставратор, Вячеслав Иванович Басов преподавал кузнечное дело студентам Суздальского художественного училища.