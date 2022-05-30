Первая экспозиция будет посвящена российской истории. Выставка из 29 картин пройдёт в рамках международного форума «Золотой Витязь». Она будет доступна до 1 июля.

В Центральном парке культуры и отдыха 1 июня откроется новый Культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Перед взором горожан предстанет выставка Студии военных художников, а также состоится концерт-экскурсия об истории парка.Первая экспозиция будет посвящена российской истории. Выставка из 29 картин пройдёт в рамках международного форума «Золотой Витязь». Она будет доступна до 1 июля.«Кроме того, в будущем в «Галере» планируется проведение концертов, спектаклей, творческих вечеров и другие живые мероприятия различного формата», - сообщает пресс-служба ВСМЗ.Напомним, что в советские годы в здании располагалась картинная галерея. После распада СССР в здании организовали ночной клуб. На баланс музея павильон вернулся в октябре прошлого года.