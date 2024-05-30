Международный День защиты детей, который отмечают 1 июня с 1949 год, во Владимире отпразднуют в Центральном парке культуры и отдыха. Программу праздника «Планета детства под созвездием Семья»

Международный День защиты детей, который отмечают 1 июня с 1949 год, во Владимире отпразднуют в Центральном парке культуры и отдыха. Программу праздника «Планета детства под созвездием Семья» представила мэрия города. В этом году 1 июня выпадает на субботу. Праздник начнется в 11:00 на площади у Большой сцены. Там выступит Музыкальный театр «Разгуляй» с интерактивной программой