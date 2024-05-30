В одном из сёл Суздальского района пожар чуть не поглотил несколько домов. Накануне (29 мая)...

В одном из сёл Суздальского района пожар чуть не поглотил несколько домов.Накануне (29 мая) произошёл серьёзный пожар в селе Кутуково (на улице Зелёной).По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило в главное управление вечером - в 16:55.Предварительная площадь пожара — 200 квадратных метров. Серьёзно пострадали два соседних дома (№№28, 30).Известно, что к ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава. Других подробностей нет.Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области