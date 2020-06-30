Статистика утонувших растет. За минувшие выходные в области утонуло двое. Как сообщает МЧС, первый трагический случай произошел на водохранилище Содышка. Там утонул 50-летний мужчина, житель

Статистика утонувших растет. За минувшие выходные в области утонуло двое. Как сообщает МЧС, первый трагический случай произошел на водохранилище Содышка. Там утонул 50-летний мужчина, житель Московской области, который имеет дачный участок в СНТ «Урожай» в городе Владимире. Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС области: Житель Московской области вышел из дома и,