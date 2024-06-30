Владимирцам на заметку: более трети граждан считают высшее образование в России лучше...

Владимирцам на заметку: более трети граждан считают высшее образование в России лучше зарубежногоБолее трети россиян уверены, что высшее образование в России лучше зарубежного. Данные приводит социологическое агентство "Вебер". Там узнали, как россияне относятся к получению высшего образования.Оказалось, 87% считают, что диплом вуза в современном мире необходим или, как минимум, желателен.В рамках опроса граждане выделили несколько причин, по которым люди поступают в высшие учебные заведения. Среди них: увеличение шансов на построение успешной карьеры, получение более высокого заработка и более успешное трудоустройство.Опрашиваемые назвали и самые перспективные, по их мнению, направления для поступления. В тройке лидеров ИТ, Медицина и юридическое образование.