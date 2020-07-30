Глава администрации города считает, что нового главу должны выбирать депутаты нового созыва горсовета, избранные владимирцами на прямых сентябрьских выборах

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин намерен вернуть прямые выборы владимирского градоначальника. Он уже провел предварительные консультации и предложит эту инициативу на рассмотрение депутатов городского Совета.Андрей Шохин подтвердил, что примет участие в открытом конкурсе на должность главы города Владимира, который должен состояться в сентябре 2020 года. Он категорически отверг предложение провести выборы главы действующим составом уходящего горсовета, хотя законодательство это позволяет. Шохин считает, что нового главу должны выбирать депутаты нового созыва горсовета, избранные владимирцами на прямых сентябрьских выборах.