Закончился приём документов от кандидатов в Совет народных депутатов города Владимира.

Закончился приём документов от кандидатов в Совет народных депутатов города Владимира.Обычно голосование длится один день. Но в этом году горсовет решил начать раньше. Голосование пройдет с 11 по 13 сентября. А требования к сбору подписей ужесточили. Теперь допустимо только 5% брака вместо прошлых десяти. Сейчас заявление подали 182 кандидата. Больше всего претендентов от "Единой России" - 25 человек, от КПРФ - 24, по 23 человека от КПСС, ЛДПР и "Справедливой России". Также среди кандидатов 24 самовыдвиженца. Окончательно бюллетени сформируют после 7 августа - последнего дня регистрации.Вадим Кузьмин, председатель избирательной комиссии г. Владимира: "До самого конца будем лояльны ко всем кандидатам. Моя позиция неизменна: избирателю виднее. Мы должны максимально, если закон не нарушен, допустить до выборов, занести в избирательные бюллетени фамилии, и пусть избиратель принимает решение, кому он доверит работы в местном парламенте".