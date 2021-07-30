Вопреки расхожему мнению, наличные деньги нельзя назвать «грязными». По результатам исследований, которые проводил Роспотребнадзор, на монетах коронавирус в обычных условиях погибает за одни сутки максимум. А на банкнотах — за двое-трое суток.

Вопреки расхожему мнению, наличные деньги нельзя назвать «грязными». По результатам исследований, которые проводил Роспотребнадзор, на монетах коронавирус в обычных условиях погибает за одни сутки максимум. А на банкнотах — за двое-трое суток."Банкам по-прежнему рекомендовано определенное время выдерживать банкноты в хранилищах. Наличные деньги безопасны. При том, что сейчас активно внедряются электронные формы расчетов и в два раза увеличилась доля безналичных платежей, потребность в наличке существует. При этом монеты номиналом 10 рублей начинают оседать на руках у населения всё в большей степени, не возвращаясь в оборот, и их приходится дочеканивать. Модифицированная банкнота номиналом 10 рублей появится в 2025 году и будет покрыта специальным защитным составом, не уступая по качеству полимерным банкнотам», ─ сообщила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.Фото