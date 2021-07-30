Роскачество исследования солнцезащитных кремов 20-ти марок. Выяснилось, что почти все кремы кроме одного вызывают раздражение кожи. При этом в целом средства соответствуют заявленному ..

Роскачество исследования солнцезащитных кремов 20-ти марок. Выяснилось, что почти все кремы кроме одного вызывают раздражение кожи. При этом в целом средства соответствуют заявленному уровню защиты от солнца (SPF-фактору), хотя часть из них легко смываются водой.Большинство исследованных кремов произведены в России (12), остальные — во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Это как бюджетные крема стоимостью от 135 руб, так и премиум средства за 5 600 рублей (SPF 50 и 50+). И у дорогих, и бюджетных кремов обнаружены нарушения по показателям кожно-раздражающего действия, водостойкости и маркировки.Высший бал получил крем торговой марки Clarins. Эксперты оценили его в 4,6 балла из 5 возможных.Средними баллами отмечены Nivea (4), Vilsen (3,9) и Sol bianca (3,8) — они водостойкие и эффективные, но могут вызывать раздражение кожи, плохо впитываются и оставляют следы на одежде. Худшие результаты у Siberian Wellness (1,3 балла), Livrana (1,4), Weis (1,7) и Cosmia (2).По результатам исследования ни один товар не может претендовать на получение российского Знака качества.Солнцезащитные кремы могут раздражать кожуПочти все кремы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию (способны вызывать покраснение после нескольких часов использования), что является нарушением техрегламента 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».Единственный солнцезащитный крем, который успешно прошел этот тест — лидер рейтинга Clarins.Хуже всех в испытания по раздражающему действию показали себя крема Garnier, Librederm и Weis.Кроме того, два крема из 20-ти провалили испытания на общетоксическое действие — это Livrana и Siberian Wellness. Результаты показали, что компоненты этих кремов способны негативно влиять на живые клетки, в том числе и на клетки эпителия.Эти средства в своем составе имеют природные компоненты: в Livrana содержится гидролат календулы, в Siberian Wellness — масла и экстракт календулы. Вероятно, эти компоненты могут вызывать раздражение и аллергические реакции.Кремы с высоким SPFИспытания на соответствие SPF прошли все образцы. Но эксперты отметили 5 товаров с самым высоким фактическим SPF — от 58 до 66.Эффективнее всех оказалось средство от загара Librederm, у него самый высокий солнцезащитный фактор — 66.Торговая маркаSPF-факторЦена (руб.)Librederm66586WEIS64214Nivea61662Clarins601 052A-Derma585 673Индекс SPF (Sun Protection Factor) обозначает, какую часть лучей пропускает средство (при условии правильного нанесения). Например, крем SPF 30 пропустит 1/30 часть лучей спектра В и выдержит уф-облучение в 30 раз более интенсивное.Самые водостойкиеСамыми водостойкими оказались кремы Garnier, Librederm, Sun Care, Vilsen и Weis.Несмотря на заявления о водостойкости в маркировке, кремы A-Derma, Ciel, Floresan и Livrana легко смываются водой, то есть на самом деле не являются водостойкими, что вводит покупателя в заблуждение. Остальные средства либо умеренно водостойкие, либо не предназначенные для купания (в маркировке они не помечены как водостойкие).Чтобы определить водостойкий солнцезащитный крем, ищите буквы PVP или VP в маркировке.Ложные обещания на упаковкеРоскачество определило ряд заведомо ложных заявлений на упаковках солнцезащитного крема, которые не подкреплены никакими фактами:«100% защита от УФ-излучения» — ни один крем не дает защиты на все 100%. Кроме того, такая информация может привести к тому, что человек будет пренебрегать другими мерами защиты: закрывать открытые участки тела одеждой, пребыванием в тени и тд.«Защита на весь день» — даже если в составе крема физические фильтры, которые в отличие от химических, не распадаются под действием солнца и имеют продолжительное время действия, защиту от солнца в течение дня не сможет гарантировать ни один крем. Кроме того, интенсивность уф-излучения меняется в течение дня.Маркировка, наоборот, должна в той или иной форме содержать предупреждения не оставаться слишком долго на солнце (даже при использовании солнцезащитного крема), указания о повторном нанесении крема и снижении уровня защиты при неравномерном распределении средства.Какой солнцезащитный крем выбратьПри выборе крема в магазине обращайте внимание на следующее:Крем должен защищать от лучей широкого спектра, поэтому ищите следующие указания на упаковке: UVА/ UVB или PA+++++ (чем больше плюсов, тем защита выше; максимальное количество плюсов — 5);При выборе крема обращайте внимание на типы используемых защитных фильтров. Физические создают оболочку, которая отражает уф-лучи (помечаются в составе как диоксид титана и/или оксид цинка). Химические — вступают в реакцию с уф-излучением и нейтрализуют его действие (насчитывается несколько десятков таких фильтров). Первые могут оставлять следы на коже и одежде, вторые — имеют более легкую текстуру, но и их нужно чаще обновлять;Оптимальным для большинства людей считается SPF с показателем 30. А тем, у кого большое количество родинок на теле или очень светлый цвет кожи рекомендуется использовать крем с SPF 50 и 50+;Если у вас сухая или склонная к сухости кожа, смотрите на наличие увлажняющих компонентов в составе. Например, смягчающим действием обладает ниацинамид и некоторые масла;Если вы берете крем на пляж, то ищите указание на упаковке «водостойкий».Помните, что из-за долгого пребывания на солнце (на пляже, например) повреждаются клетки кожи. В результате в коже человека продуцируется пигмент, который защищает ее и попутно окрашивает. Таким образом загар — это защитная реакция кожи на агрессивное воздействие света. Поэтому защищать кожу от солнца рекомендуется не только на пляже или отдыхе, но и в любой другой солнечный день.