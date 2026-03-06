Однажды вечерком Папа Римский решил пройти потайными римскими улочками и подышать летним воздухом. И вот идет он, степенно оглядывает окрестности, как вдруг видит маленького мальчика, курящего сигарету.
- Милый сын мой, - говорит Папа, - не слишком ли ты молод, чтобы курить?
- Да пошел ты, батя, нах%й, - говорит мальчик.
Папу чуть инфаркт не хватил.
- Ты что, мальчик, - говорит он. - Ты мне - Великому Понтифику, викарию Христову, главе Католической Церкви, служителю Господа нашего и Пастырю людскому, говоришь - "пошел нах%й"? ДА ПОШЕЛ ТЫ САМ НАХ%Й!
еще анекдот!