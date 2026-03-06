Бегут от белых Василий Иванович и Петька.
Смотрят, посреди поля дерево. Петька на дерево залез, а Василий Иванович не помещается. Бегал, бегал около дерева и нашел шкуру собаки и залез под нее. Тут белые пробегают и кричат: "О, собачка! Кинь ей хлебушка!" Ну, Васлий Иванович как бы руками и съел. Белые попадали и плачут: "Кинь ей еще хлебушка!" Василий Иванович опять руками хлебушек к себе подтянул и как бы съел. Тут белые опять посмеялись и побежали. Тут Петька с дерева падает в слезах и в смехе. Василий Иванович спрашивает: "Чего случилось-то?" Петька отдышавшись говорит: "Да ты, Василий Иванович не той стороной хлеб жевал!"
еще анекдот!