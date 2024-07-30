Об этом рассказали представители регионального Управления МВД.

28 миллионов отдали владимирцы IT-мошенникам за прошлую неделю. Об этом рассказали представители регионального Управления МВД.Жители региона стали жертвами мошенников, переводя свои личные накопления и даже беря кредиты. К примеру, одна жительница Коврова взяла кредит на полтора миллиона рублей, чтобы заработать онлайн. Также 73-летний житель Владимира инвестировал более трех миллионов рублей в мошенническую схему.Наибольшие убытки были зафиксированы по схеме "заработок на инвестициях". В понедельник, 29 июля, двое жителей Владимирской области обратились в полицию после того как стали жертвами аферистов, обещавших высокий доход от инвестиций.Эта схема работает следующим образом: фальшивые брокеры предоставляют клиентам информацию о том, что их вклад начал приносить прибыль. Люди продолжают вкладывать деньги и после не могут вернуть своих инвестиции.Еще одна схема связана с просьбой голосовать за знакомых на конкурсах. Полиция предупреждает о возможности доступа злоумышленников к вашему аккаунту и призывает не участвовать в этом типе активности.