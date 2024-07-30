Жители 33-его региона продолжают переводить деньги аферистам. За прошедшую неделю преступлений, связанных с использованием IT-технологий, было зарегистрировано 70, сообщают в УМВД. Общая

Жители 33-его региона продолжают переводить деньги аферистам. За прошедшую неделю преступлений, связанных с использованием IT-технологий, было зарегистрировано 70, сообщают в УМВД. Общая сумма украденных денег – 28 миллионов рублей. Больше всего средств потеряли жители, которые решили «заработать на инвестициях». Незнакомцы обещают мгновенный заработок, если жертва будет действовать по схеме. А в итоге люди лишаются всех своих