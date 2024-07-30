Чиновник из администрации Юрьев-Польского решил построить на своем участке в селе Городищи водопровод, септик и колодцы. Вот только разрешительную документацию на такие работы он не

Чиновник из администрации Юрьев-Польского решил построить на своем участке в селе Городищи водопровод, септик и колодцы. Вот только разрешительную документацию на такие работы он не получил. А место, между прочим, находится в границах археологического памятника «Городище». Как сообщают в УМВД области, 48-летний местный житель знал о том, что земля относится к археологическому памятнику, включенному в