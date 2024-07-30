Получить юридическую помощь, разрешить семейный конфликт и получить поддержку в сложной жизненной ситуации. Всё это можно найти в семейном МФЦ. Менее года назад в Коврове на улице Лопатина в

Получить юридическую помощь, разрешить семейный конфликт и получить поддержку в сложной жизненной ситуации. Всё это можно найти в семейном МФЦ. Менее года назад в Коврове на улице Лопатина в доме № 50 открылся семейный многофункциональный центр. Депутаты Госдумы Алексей Говырин и Татьяна Буцкая оценили работу социальных объектов – ковровского филиала фонда «Защитники Отечества» и семейный