29 июля Юрий Самодуров стал министром природопользования и экологии области. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Авдеев, сообщили на сайте правительства. Год назад Юрий

29 июля Юрий Самодуров стал министром природопользования и экологии области. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Авдеев, сообщили на сайте правительства. Год назад Юрий Самодуров был назначен исполняющим обязанности регионального министра природопользования и экологии после ухода на пенсию предыдущего руководителя Татьяны Клименко. И вот теперь он официально стал главою ведомства. Юрий Владимирович Самодуров родился во