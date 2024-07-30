Об этом рапортовали представители регионального Роспотребнадзора.

На прошлой неделе коронавирусом заболели 25 жителей Владимирской области. Заболеваемость снизилась на 17,4%. Об этом рапортовали представители регионального Роспотребнадзора.Гусь-Хрустальный район лидирует по количеству новых случаев заражения (+14). В Муромском районе заболели еще 3 человека. По двое случаев зафиксировано в Ковровском, Вязниковском районах и городе Владимире. Один случай заражения зарегистрирован в Камешковском и Гороховецком районах.В Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Меленковском, Суздальском и Селивановоском районах не зафиксировано ни одного случая ковида.