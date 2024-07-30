Топиарную фигуру в виде вишен установили 30 июля на въезде из Юрьев-Польского во Владимир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Из пресс-релиза мэрии Владимирская вишня – символ щедрости

Топиарную фигуру в виде вишен установили 30 июля на въезде из Юрьев-Польского во Владимир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Из пресс-релиза мэрии Владимирская вишня – символ щедрости и гостеприимства. Теперь она встречает гостей, подчеркивая уникальность и красоту нашего города. Ранее в городе установили топиарную фигуру коня, который стоит на дыбах. Лошадь стоит на Лыбедской