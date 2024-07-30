Следы авиакатастрофы удалось найти поисковикам под Муромом. Ребята из отрядов «Гастелловец», «Контакт», «Сыны Отечества» обнаружили части самолета Пе-2, упавшего в 1942 году. Об этом

Следы авиакатастрофы удалось найти поисковикам под Муромом. Ребята из отрядов «Гастелловец», «Контакт», «Сыны Отечества» обнаружили части самолета Пе-2, упавшего в 1942 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Находка обнаружилась в рамках ежегодной учебно-тренировочной Вахты памяти, которая проходила с 25 по 27 июля. Участникам экспедиции объяснили, как работают поисковые отряды Владимирской области, как ведется авиапоиск