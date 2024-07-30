«Ростелеком» завершил первый этап модернизации телекоммуникационных линий дошкольных учреждений Владимира. Специалисты провайдера построили более шести километров оптики и заменили

«Ростелеком» завершил первый этап модернизации телекоммуникационных линий дошкольных учреждений Владимира. Специалисты провайдера построили более шести километров оптики и заменили медную инфраструктуру связи на оптическую в 41 детском саду областного центра. Это позволило увеличить скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Выполнить задачу оказалось непросто, поскольку