Постановление об установлении величины прожиточного минимума подписал губернатор Александр Авдеев. Согласно документу, с 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособного

Постановление об установлении величины прожиточного минимума подписал губернатор Александр Авдеев. Согласно документу, с 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 18749 рублей. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в текущем году – сейчас прожиточный минимум для работающего населения составляет 16338 рублей. Также со следующего года увеличится минимум на душу населения –