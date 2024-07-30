Ковровчанин несколько раз ударил безработного друга серпом по спине и плечу в попытке выгнать его из квартиры. Мужчины вместе ее снимали, дело в том, что пострадавший свою часть платы за

Ковровчанин несколько раз ударил безработного друга серпом по спине и плечу в попытке выгнать его из квартиры. Мужчины вместе ее снимали, дело в том, что пострадавший свою часть платы за аренду не платил, рассказали в пресс-службе прокуратуры. У приятелей часто ранее возникали конфликты на этой почве. Самая жесткая ссора произошла в ноябре 2023 года. Она