Об этом сообщили сотрудники Информационного регионального надзорного ведомства.

В Петушках местный житель фиктивно поставил на учёт 25 иностранцев. Об этом сообщили сотрудники Информационного регионального надзорного ведомства.Следствие выявило, что мужчина фиктивно зарегистрировал мигрантов на своем адресе за деньги. Благодаря этому мигранты получили возможность нелегально пребывать в России, работать и продлить свое пребывание.Прокурор подал иск в суд, в котором требовал вернуть полученные от мигрантов деньги за регистрацию. Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры Петушинского района.