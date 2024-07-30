В Петушках местный житель за деньги регистрировал в своей квартире иностранцев В Петушках мужчина...

В Петушках местный житель за деньги регистрировал в своей квартире иностранцевВ Петушках мужчина прописал в своем жилом помещении 25 иностранцев, оформив на них уведомления о прибытии. За это он получил денежное вознаграждение.Оказавшись в России, иностранцы не имели права оставаться здесь надолго. Осужденный помог им оформить необходимые документы, которые позволяют найти работу и задержаться в РФВ дело вмешалась прокуратура...«Вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 2 г. Петушки и Петушинского района от 04.04.2024 местный житель признан виновным в совершении 25 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений