В Петушках местный житель за деньги регистрировал в своей квартире иностранцев
В Петушках мужчина...
В Петушках местный житель за деньги регистрировал в своей квартире иностранцев
В Петушках мужчина прописал в своем жилом помещении 25 иностранцев, оформив на них уведомления о прибытии. За это он получил денежное вознаграждение.
Оказавшись в России, иностранцы не имели права оставаться здесь надолго. Осужденный помог им оформить необходимые документы, которые позволяют найти работу и задержаться в РФ
В дело вмешалась прокуратура...
«Вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 2 г. Петушки и Петушинского района от 04.04.2024 местный житель признан виновным в совершении 25 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений