В Суздале открылась выставка фотографий епископа Александровского и Юрьев-Польского...

В Суздале открылась выставка фотографий епископа Александровского и Юрьев-Польского ИннокентияДревний Суздаль. Взгляд в прошлое. В городе-юбиляре открылась уличная фотовыставка - экспозиция расположилась на улице Старой. Это новое культурное пространство на карте города.На выставке представлены более сотни авторских фотографий епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия, члена-корреспондента Российской Академии художеств. Снимки сделаны в течение последних пятидесяти лет. Каждый - со своей историей и душой.Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский:- Сама конструкция перекочевала сюда из СПБ...Утвердили его у Алисы Михайловны. Как-то получилось. Материала много, но вот как-то не "забивал" архитектуру.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Улица Старая, которая совершенно поменялась...Культурное пространство.Что будет с новым арт-объектом дальше? В суздальской администрации еще решают. Возможно, фотовыставка будет сменной.