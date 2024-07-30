Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны.

Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 года, а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по количеству поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания.Маршрут «Золотого кольца» привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Владимир, Суздаль, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома и Иваново.В июне 2024 года больше всего туристов привлек Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла почти на 30%. В свою очередь, владимирцы этим летом особенно сильно интересовались Сергиевым Посадом — город стали посещать на 43% чаще в сравнении с прошлым годом. Это может быть связано с паломничеством в православные святыни, среди которых Свято-Троицкая Сергиева Лавра, основанная в XIV веке. В топ-3 городов «Золотого кольца» у туристов из Владимира вошли Переславль-Залесский (+30%) и Иваново (+13%).Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль — число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах «Золотого кольца» происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, а в Ростов Великий — на 26%.На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года туристы «Золотого кольца» потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9%, при этом самый «говорящий» город — Иваново: на город невест приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута.Еще один популярный у владимирцев туристический маршрут — «Серебряное ожерелье», объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Этот маршрут охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего жителей Владимира среди городов «Серебряного ожерелья» привлекли Калининград (67% год к году), Вологда (+25% год к году) и Великий Новгород (+8%).При этом в Калининграде увеличение туристического трафика происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7%. Для сравнения в июне 2024 года в Калининград приехало в 2 раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83% по сравнению с июнем прошлого года.В то же время туристический интернет-трафик в городах «Серебряного ожерелья» в сравнении с прошлым летом вырос на 95%, а голосовой — на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.На посещаемость точек притяжения «Серебряного ожерелья» сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту — летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28% по сравнению с августом, а в декабре — на 26%.Корпорация Туризм.РФ — создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов. Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В настоящее время в инвестиционном портфеле Туризм.РФ — 117 инвестиционных проектов объемом свыше 500 млрд руб.