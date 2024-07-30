Об этом рассказали в «Зебра ТВ».

Во Владимире отложили строительство второго моста через Клязьму. Речь идёт о дороге от площади Фрунзе до микрорайона Коммунар. Об этом рассказали в «Зебра ТВ».На прошлой неделе стало известно, что "заморожен" проект по расширению бульвара Иванова, а сегодня сообщили о приостановке разработки второго моста через реку Клязьма.Этот мост должен был стать частью новой автомагистрали от площади Фрунзе до микрорайона Коммунар за рекой. Для этого проекта было выделено почти 10 миллионов рублей, и он должен был пройти утверждение к 1 августа.Однако согласно телеканалу "Зебра ТВ", разработка временно приостановлена по соглашению между городским правительством и подрядной компанией. Причина заключается в неопределенности зонирования территории Владимира в долине Клязьма, через которую планировалось провести новую дорогу. Предположительно, это связано с возможным изменением статуса охраняемой природной зоны.Пока неизвестно на какое время задерживается проект. Однако без утвержденного плана строительство начать невозможно.