Гражданин Российской Федерации отправился служить в Вооруженные силы Украины, а затем попал в плен, где и выяснилось его предательство. Мужчину судили во Владимире. Как сообщили в ФСБ,

Гражданин Российской Федерации отправился служить в Вооруженные силы Украины, а затем попал в плен, где и выяснилось его предательство. Мужчину судили во Владимире. Как сообщили в ФСБ, осужденный 1986 г.р. – уроженец Украинской ССР. В январе 2016 года мужчина получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Он объяснил это решение тем, что собирался постоянно жить