Во Владимирской области завершился конкурс «Лучшая муниципальная практика» Борьба с автохламом и...

Во Владимирской области завершился конкурс «Лучшая муниципальная практика»Борьба с автохламом и цифровые инструменты при организации парковок. В регионе названы лучшие муниципальные практики - завершился региональный этап одноименного всероссийского конкурса. Лучшими признаны 10 проектов - между ними распределен призовой фонд в 10 миллионов рублей.Категорий участников две. Муниципальные (городские) округа и сельские поселения. В первой группе победителем стал Гороховец с проектом "Летняя творческая фольклорная смена" - он получит 2 миллиона.1,3 миллиона получит Владимир - за проект "Избавление города от бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств".В тройке победителей также оказался Суздаль. Город-юбиляр получит 1 миллион за проект "Применение цифровых инструментов на примере организации парковочного пространства".