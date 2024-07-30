Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

В пресс-службе правительства Владимирской области сообщили, что капитальный ремонт Промышленной улицы в Суздале завершен. Работы улучшили доступность к важным объектам, таким как водоканал, газовая служба, молокозавод, городская котельная, горэлектросеть и местные предприятия.Специалисты ДСУ-3 подняли и укрепили 17 колодцев, обновили коммуникации и проложили резервные кабель-каналы. Также было установлено 41 освещение опорных стоек, организованы 6 парковок и 33 съезда, обновлены тротуары, размещены новые дорожные знаки и проведена дорожная разметка.Кроме того было выполнено благоустройство прилегающей территории с озеленением. Полимерная геосетка использовалась для основания проезжей части , а щебень с битумной эмульсией - для укрепления обочин.