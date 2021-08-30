Депутаты от фракции «Единой России» в регионах организуют контроль за их осуществлением. Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту – это более 30 млн

Депутаты от фракции «Единой России» в регионах организуют контроль за их осуществлением. Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту – это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября. – Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в