30.08.2021

2021-08-30 17:30:05

Конюшне в Покрове требуется помощь волонтеров

Наталья Воробьева и питомцы вынуждены переезжать на новое место. Но для этого не хватает ни людей ни средств. О том, как конюшня стала для волонтеров домом и с какими трудностями им приходится сталкиваться - расскажем в нашем репортаже.



Этим вопросом задаются волонтеры в покровской конюшне "Добрая воля". Все здесь сделано руками неравнодушных людей. За двадцать лет хозяйка лошадей Наталья Воробьева меняла место несколько раз. Ради животных продала дачу, гараж, обменяла трехкомнатную квартиру на однокомнатную.



Наталья Воробьева, хозяйка конюшни «Добрая воля»:



- Сейчас ситуация такая. Поскольку частный сектор будет подходить близко к конюшне - она не может здесь существовать. А значит снова - переезд. Для животных это - стресс. Для людей - каждый раз начинать всё с начала.



Юрий Романов, волонтер:



- Уже благоустроено у них все. Хотя бы какая-то конюшня есть у них. Не представляю весь этот труд. Больно смотреть на все это. Бедные женщины не тянут все это. И все разваливается.



Мужчин на конюшне лишь несколько. Они помогали делать манеж, ограждения, укрепляли стены, устанавливали котельную. По словам Юрия Романова, постройка конюшни на новом месте может занять и год. При наличии материалов и средств. А нет ни того, ни другого. Конюшня живет за счет проката лошадей, конных прогулок по окрестностям. Но все равно не окупается. Только содержание конюшни обходится в сто тысяч рублей ежемесячно. Особенно сложно зимой, рассказывает волонтер Светлана Кирсанова.



Светлана Кирсанова, волонтер:



- Когда вода замерзла, поить было нечем. Снег топили.Тащили воду. Спасибо , приехали мужики, нашли место, где замерзло, отморозили, разморозили. И опилками горячими. Дня два-три сидели без воды.



Переехать конюшня должна бесповоротно, рассказали в Покровской администрации. На месте "Доброй воли" построят дома для многодетных семей.



Михаил Пантелеев, заместитель главы администрации города Покров:



- Есть еще дополнительные земли, которые будут в ближайшее время соприкасаться с конюшней. И могут возникнуть неудобства. Как для конюшни, так и для многодетных семей.



Для волонтеров конюшня - дом. У каждого есть "любимчик". У Марины Кирилловой это Воля. Лошадь стала для нее лекарем.



Марина Кириллова, волонтер:



- У меня сустав этот вообще не работал практически. Наталья Александровна со мной занималась ипотерапией.. А теперь мы скачем галопом по лесу!



Настя Майорова благодаря конюшне, решила связать с лошадьми свою жизнь.



Анастасия Майорова, волонтер:



- Мы прикипаем к ним душой, мы их любим.Что-то нас цепляет в этих животных. Мне они точно дали уверенность. Я думаю стать тренером,возможно, буду и людей учить верховой езде.



Крайний срок переезда - весна. "Добрая воля" ждет волонтеров со всего региона. Людей с сильными руками и добрым сердцем.



Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.