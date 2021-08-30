Подъездной путь к контейнеру не был оборудован твёрдым покрытием, отсутствовало ограждение.

В Меленковском районе прокуроры славятся не только тем, что , но и помощью в решении жилищных проблем. Так, ведомство потребовало благоустроить контейнерную площадку у кладбища в селе Илькино.Прогуливаясь по погосту с целью осмотра бункера для крупно-габаритных отходов, сотрудники прокуратуры установили, что ёмкость размещена на грунте.«Подъездной путь не был оборудован твёрдым покрытием, отсутствовало ограждение», - записали они в акте.По результатам проверки местные чиновники получили представление об устранении нарушений. Особого рвения к исполнению предписания власти не проявили. В ответ на требования надзорного органа прозвучало бессмертное: «денег нет, но вы держитесь».Госслужащих в синих мундирах такой аргумент не впечатлил, и они отправились в суд. Фемида обязала сельскую администрацию обустроить помойку по букве закона.Решение суда в законную силу пока не вступило.