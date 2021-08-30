Жуткая авария произошла 29 августа на улице Офицерской в частном секторе. По предварительным данным ГИБДД, водитель мусоровоза КАМАЗ 1990 года рождения, при движении задним ходом, допустил

Жуткая авария произошла 29 августа на улице Офицерской в частном секторе. По предварительным данным ГИБДД, водитель мусоровоза КАМАЗ 1990 года рождения, при движении задним ходом, допустил наезд на пожилую женщину 1933 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Как сообщают местные жители в соцсетях, бабушка возвращалась домой из церкви, она могла идти