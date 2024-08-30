Балерина Анастасия Волочкова против появления сухого закона для артистов.

Балерина Анастасия Волочкова против появления "сухого закона" для артистов.Инициатива о проверке артистов на трезвость перед концертами была озвучена депутатами Госдумы этим летом. Некоторые представители шоу-бизнеса высказались насчет возможного появления такого закона – в частности, Анастасия Волочкова. 48-летняя балерина дала понять, что пребывает в ярости от таких предложений и считает их "позорищем".Волочкова удивляется тому, что подобные идеи посещают законотворцев. Мол, в стране есть множество других проблем, которые требуют внимания. "[Зачем] испытывать это унижение? Я даже, честно говоря, не позволю", – заявила танцовщица, представляя, как члены комиссии по проверки на трезвость будут приходить на ее концерты.Вместе с тем Анастасия заверила, что не может себе позволить выйти на сцену подшофе, поскольку ее выступления требуют координации. Но, по словам балерины, в личной жизни каждый человек вправе делать все что угодно, и оправдываться за это не должен.Анастасия Волочкова предложила ввести другой закон, который подразумевал бы финансовую поддержку благотворительных концертов, таких как ее шоу "Одержимость". Как отметила артистка, на протяжении десятилетий она приглашает людей на свои шоу бесплатно.