На территории Клязьминско-Лухского заказника удалось запечатлеть зайца-беляка, щенков енотовидной собаки, лису, волка и бурого медведя.

На территории Клязьминско-Лухского заказника удалось запечатлеть зайца-беляка, щенков енотовидной собаки, лису, волка и бурого медведя. Об этом рассказала пресс-служба правительства Владимирской области.Дикие звери попали в фотоловушку, которую установила сотрудница ГБУ «Дирекция ООПТ» Юлия Буянова. Отмечается, что все снимки были сделаны скрытой камерой в июле и августе 2024 года.