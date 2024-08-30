Во Владимирской области 2 сентября за школьные парты сядут 149,5 тысяч учеников.

Во Владимирской области 2 сентября за школьные парты сядут 149,5 тысяч учеников. В том числе около 14,5 тысяч детей услышат свой первый школьный звонок. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на министра образования и молодёжной политики региона Светлану Болтунову.Отмечается, что в учреждениях среднего профессионального образования будут учиться свыше 30 тысяч студентов. Причём 6,6 тысяч детей станут заниматься на бюджетной основе.Также Светлана Болтунова подвела итоги летнего отдыха. Так, в загородных, оздоровительных и школьных лагерях области побывали около 61,6 тысяч ребят.