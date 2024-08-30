В спортивном центре «Суздаль Арена» 7 сентября состоится турнир ММА Серия-83.

В спортивном центре «Суздаль Арена» 7 сентября состоится турнир ММА Серия-83. Об этом в своём сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Запланировано 10 боёв, в которых примут участие сильнейшие спортсмены со всего мира. Главным же событиесм вечера станет поединок богатыря из Мурома Сергея Дьяконова с бразильцем Эдинальдо Оливейрой.Отмечается, что наш земляк является единственным обладателем платинового пояса Победителя ММА Серии. Сергей Дьяконов участвовал в 11 боях лиги и одержал 10 побед.